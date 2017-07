Alcántar, descontento con auditoría de ASEG

Dice que Mandujano tenía trabajando 60 parientes; anomalía que no observaron

Onofre Lujano

ACÁMBARO, Gto.- El alcalde Gerardo Javier Alcántar Saucedo, elogió la decisión del Congreso local de regresar a la ASEG la auditoría que realizó al gobierno de René Mandujano para que varias de las anomalías que se detectaron reciban una sanción mayor.

“Se nos hace ilógico que no hayan observado el nepotismo que existía en la administración pasada donde 64 familiares del expresidente René Mandujano Tinajero, trabajaban en el Municipio” Gerardo Javier Alcántar, Alcalde

En relación a esto, el alcalde lamenta que la auditoría que realizó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato no haya sido minuciosa, “nos damos cuenta que en esta auditoría no se han observado cosas importantes, como los desvíos de millones de pesos, el nepotismo y otras irregularidades y nos hace pensar que se puede prestar a otra situación política, y vamos estar al pendiente para que no se solape a nadie”.

“Nosotros como Ayuntamiento mandaremos escritos para que empiecen analizar todos las irregularidades que hubo en la administración pasada y que se haga la auditoría como se debe”. Dijo que también interpondrán las denuncias a que haya lugar porque en dicha administración tuvo hasta 60 familiares trabajando.

Externó que ahora esperan los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que está analizando los presuntos desvíos del Ramo 33.