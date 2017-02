Alcalde va a la Corte para que escuelas paguen agua

El jurídico municipal prepara una controversia constitucional contra la exención aprobada por el Congreso del Estado

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- La administración municipal que preside el alcalde Edgar Castro Cerrillo, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la decisión del Congreso del Estado para que las escuelas públicas de la ciudad no paguen el abasto de agua potable al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag).

El alcalde confirmó que las 98 instituciones educativas de la localidad no pagan por el servicio, esto luego de que el Congreso del Estado derogó en septiembre la propuesta del Ayuntamiento para que cubrieran el 100% del consumo del líquido.

Castró explicó que por ello buscan presentar la controversia constitucional, para lo cual contaba con 30 días naturales a partir de la fecha en que se publicó la Ley de Ingresos en el Diario Oficial del Estado, y que vence a mediados de febrero.

Agregó que el director del Jurídico municipal, Ángel Araujo Betanzos, está terminando de conformar los lineamientos de la controversia y que en los próximos días debe de estar lista para presentarla ante la Corte.

“El área jurídica a cargo de Ángel Araujo recibió la instrucción de comenzar a trabajar sobre el tema y que acorde a las facultades del Ayuntamiento se debe poner a consideración para que en su momento ya conociendo el documento en forma y con tiempo se pueda presentar esta controversia constitucional por la aprobación de la Ley de Ingresos que se realizó en septiembre por el Congreso del Estado”, explicó.

El munícipe dijo que el documento ya está terminado y que sólo falta platicarlo con el Órgano de Gobierno para tomar una determinación.

Finalmente, mencionó que el tiempo que pueda durar el proceso para decidir si se revierte o no el dictamen del Poder legislativo, es algo que sólo puede determinar la autoridad federal, por lo que una vez que presenten la controversia deberán esperar el tiempo que sea necesario.

Aparte, el director jurídico mencionó que la controversia constitucional se sustenta en lo que establece el artículo 115 constitucional, que otorga el derecho a los municipios de manejar libremente su hacienda, evitando que el estado y las legislaturas locales decidan sus leyes de ingresos y revisión de sus cuentas públicas.

Edgar Castro Cerrillo el pasado 14 de diciembre que presentaría una controversia constitucional contra la decisión del Congreso del Estado, por no aprobar que las escuelas paguen el 100% de consumo de agua, por lo que se evaluará el tema en conjunto con el Ayuntamiento.

En su momento, Castro declaró que el servicio no tenía por qué ser gratuito para las escuelas, además de que representa una pérdida de un millón 500 mil pesos para el Simapag.

ÉNFASIS

Propuesta panista

El diputado local del PAN, Alejandro Navarro Saldaña, propuso que no se cobrara el abasto de agua a las 98 escuelas públicas y a la preparatoria de la UG en apoyo a la economía familiar, lo cual afirmó que no violenta el artículo 115 constitucional y que no representa pérdida para el Simapag, pues afirmó que el organismo gasta más de dos millones de pesos en ‘regalos e informes”.