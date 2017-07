Alcalde ratifica apoyos a ‘La ciudad de los niños’

Antonio Arredondo dio a conocer que no ha tenido contacto con el padre Pedro Gutiérrez

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Mientras el alcalde Antonio Arredondo Muñoz, asegura que su gobierno mantendrá los apoyos de mil 200 litros de gasolina mensuales para ‘La ciudad de los niños’.

Pero, resalta un cartel colocado en el acceso principal, donde pide a los medios de comunicación no entrevistar a menores, que mejor entrevisten a los egresados para no destruir lo que llaman su hogar.

Sobre los apoyos que el municipio entrega, el alcalde destacó que desde el inicio de la administración, el Ayuntamiento acordó la donación de mil 200 litros de gasolina al mes, y seguirá entregándose el apoyo.

“Sé que sigue la investigación, el avance que trae la Procuraduría y el sistema del DIF estatal, pero no es motivo de retirar ningún tipo de apoyo, además el apoyo se le da a la asociación civil, luego de que siguen con sus actividades; además no se tiene información directa de este asunto”.

Luego precisó que hasta este momento se han comprobado todos los apoyos entregados ante la tesorería municipal; “no hemos tenido hasta este momento algún problema al respecto, de este apoyo que se les da desde finales del años 2015 que comenzó esta administración municipal.

Finalmente, dijo que no ha tenido comunicación directa con el padre Pedro Gutiérrez Farías, “estamos atentos al tema, pero no tengo ninguna comunicación con el sacerdote, habrá que esperar el resultado de las investigaciones, que a los niños los está atendiendo personal del DIF estatal, el Municipio no tiene ninguna injerencia.

Piden respeto

En el acceso principal a ‘La ciudad de los niños’, hay un cartel en el que se lee, “No realices interrogatorios a los niños ni acomodes palabras con el fin de vender tu periódico”.

“Investiga, pero también al hermano egresado, si duró tantos años en este lugar fue porque se le dio amor, una familia, un hogar que desde el principio la sociedad le negó. No destruyas un hogar que puede ser un refugio para generaciones futuras”.

Atentamente, el interés superior de los niños. P.D. Estado, protégeme pero también a mis papás, Pedro Gutiérrez Farías, Hortensia Jiménez Cruz”.

Desconocen el paradero de dos menores de SLP

Por otro lado, las regidoras Leticia Martínez y regidora Diana Sarahi Hernández, lamentan que hasta la fecha no haya informes del DIF municipal de San Luis de la Paz sobre el paradero de dos menores de edad originarios de esta ciudad y que están en calidad de desaparecidas estando a resguardo de la casa hogar ‘La ciudad de los niños’ de la ciudad de Salamanca y la nula respuesta de que han mostrado los titulares para tomar el caso, por ello pidió a los diputados locales del estado de Guanajuato darle seguimiento al tema para que se castigue a los responsables, pues nadie da una respuesta.