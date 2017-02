Alcalde busca mejorar condiciones a empresas

Antonio Arredondo dio a conocer que hay al menos 30 empresas que pudieran instalarse

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Ante una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que afectará las inversiones el sector automotriz, de acuerdo a como lo planteó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el presidente municipal Antonio Arredondo Muñoz, dijo que en el caso de Salamanca se están blindando ofreciendo las mejores condiciones para que sigan llegando las inversiones y su gobierno seguirá trabajando para generar las mejores condiciones.

El alcalde destacó que en el caso de la automotriz Mazda, tiene mercado en Estados Unidos, pero también envía sus productos a Asia y Europa, hasta ahora reportan que siguen con su plan de negocios, habrá que esperar si hay una revisión del TLCAN, este es un tema que se tiene que esperar para ver cómo avanza y termina.

Expresó que en caso de alguna revisión espera no haya afectaciones, luego de que hasta ahora no se ha frenado el desarrollo económico, hay ánimo de parte de las empresas. “He platicado con los inversionistas japoneses y hasta este momento no tienen una presión diferente o algún temor por este tema”.

“Platiqué con los directivos de Mazda, en el evento de los 500 mil vehículos producidos y vi mucho ánimo, con ganas de seguir trabajando, igual el gobernador se ha dado a la tarea de seguir generando esta relación, no sólo con ellos, si no con todos los inversionistas que están llegando, para que el desarrollo y crecimiento del estado siga pujante y en ese sentido Salamanca cumple con todas las condiciones para seguir detonando el crecimiento”, comentó.

A la espectativa

Asimismo, dio a conocer que “Salamanca es un referente importante, esperaré para ver cómo avanza todo el tema, como se comporta, sobre todo ahora con el tema de las deportaciones y de todo lo que está medio empezando a suceder, pero hay que seguir apostándole y seguir para adelante”, argumentó.

El alcalde destacó que en el caso de Salamanca se sigue teniendo un listado de 30 empresas que tienen intención de llegar a la ciudad, “la semana pasada estuvimos con inversionistas y recorrimos algunos predios que les propusimos, porque pretenden desarrollar un parque industrial. Tienen ánimo en Salamanca, en comparación de otros municipios y esperaré que tomen una pronta decisión para reactivar este tipo de actividades y la economía se active, tanto la local como estatal y federal”.

Finalmente dijo que hay condiciones para que lleguen a Salamanca inversiones, porque además esta ciudad cuenta con vialidades, hoteles, centros comerciales, vivienda, conectividad y “aquí se cumplen con muchas cosas, estás en dos horas en la ciudad de México, en una hora en León, estamos en un lugar bendito y hay que aprovechar esta situación”.10