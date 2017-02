“Al PAN le vale madre la ciudad”: regidor del PVEM

Sergio Contreras señaló que las decisiones no se han analizado a fondo, en perjuicio de la ciudadanía

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Luego que la mayoría panista en el Ayuntamiento rechazó la posibilidad de que algún regidor de la oposición forme parte del Consejo Directivo del Parque Metropolitano, el edil verdecologista Sergio Contreras Guerrero afirmó que esa cerrazón y la celeridad con que se aprobó el incremento a la tarifa, sólo evidencia que a los miembros del blanquiazul “les vale madre la ciudad”.

“Lo que quieren es tener el total control, que no les digamos lo que están haciendo mal, porque cuando tienes el control absoluto ya no te importa valorar bien las decisiones, porque eres todopoderoso, y es lo que está pasando en esta administración. Están cometiendo muchísimos errores porque como tienen la aplanadora, no reflexionan, no revisan, no valoran”.

Contreras Guerrero insistió que la velocidad con que se aprobó el incremento a la tarifa del transporte público, que empezó a revisarse un jueves y se aprobó al siguiente martes, demuestra que se no analizan a fondo el impacto de las decisiones que toma el Ayuntamiento.

“¿En dónde habíase visto semejante barbaridad?, ¿cuándo se había visto que no se revisen a fondo las decisiones de una administración? (…) eso es, con todo respeto, que les vale madres la ciudad”.