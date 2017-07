Al momento, un solo caso de virus Coxsackie

Autoridades de salud afirman que fue controlado; enfatizan que es fácil de prevenir

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- El titular de la Jurisdicción Sanitaria 1, Ricardo Yuri Salazar Naranjo, señaló que hace unos días se presentó un caso del virus Coxsackie en una escuela primaria de la capital, de la que no proporcionó datos. Sin embargo, la enfermedad se controló antes de que los especialistas acudieran a revisar a los alumnos.

“Sí hubo un brote en una escuela. Acudimos al reporte, pero probablemente pudo haber sido que sí existió y que hayan acudido a un médico particular (…) actualmente no hay casos reportados en la ciudad de Guanajuato” Ricardo Yuri Salazar Naranjo, Titular de la Jurisdicción Sanitaria 1

Señaló que al último corte semanal que hace el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, no hay casos

Es fácil de controlar

De acuerdo al funcionario de salud, este virus no es nuevo. Informó que la enfermedad se limita y se controla sola al paso de cinco o siete días, aunque sí causa molestias e incomodidad en las personas que la padecen, en especial los niños mayores de cinco años.

Precisó que el Coxsackie genera brotes de sarpullido muy contagiosos en boca, manos y pies. El virus se transmite a través de la saliva “y es muy común que a esta edad los niños no se laven las manos y toquen todo (…) entonces se contagia muy fácilmente, pero fácilmente se puede limitar”.

Salazar Naranjo afirmó que es sencillo prevenir el padecimiento, con una adecuado lavado de manos, así como evitar compartir los utensilios de cocina, o evitando que se lleven los juguetes a la boca.

Cómo detectarla

Los principales síntomas de la enfermedad son dolor de garganta y fiebre. “Después de ahí vienen las lesiones, que es un sarpullido en la boca, en la cara, en los cachetes, en las manos o en los pies”, especificó Ricardo Yuri Salazar.

Destacó que rara vez surgen complicaciones, y cualquier analgésico controla el dolor y la temperatura elevada.