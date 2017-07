‘Aíslan’ obras a vecinos  afectados por deslave

Solicitan habitantes de colonia Vista Hermosa un puente mientras se construye un canal

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- María del Carmen Rivera Razo ya puede caminar luego de que hace casi un año resultó herida de un pie cuando piedras y lodo de la obra del cuarto cinturón vial sepultaron su casa debido a las fuertes lluvias del año pasado que deslavaron el Cerro de Arandas.

“No dieron una fecha, dijeron que mañana venían a ver eso y que iban a mandar hacer el puentecito y nada se ha hecho” Carmen Rivera, Vecina afectada

Pero aún enfrenta las consecuencias de la tragedia pues con la construcción del canal pluvial de la obra, los habitantes de la colonia Vista Hermosa se dicen incomunicados, pues no pueden acceder a sus casas.

“Este es el paso, no tenemos otro paso y ya pedimos en Desarrollo Social que nos hagan un paso y no nos han hecho caso y tenemos que bajar hasta acá y darle la vuelta hacia arriba y estamos como quien dice incomunicados cuando llueve porque no tenemos un paso”.

Comentó que su hijo ya no vive con ella porque no puede llegar a su casa, ya que el camino de la parte superior del cerro está en malas condiciones y el que llega directo a Lomas Españita no tiene espacio por la construcción del canal.

Hace más de 15 días se reunieron con personal de Desarrollo Social y Humano para solicitar un puente y baños móviles.

“No dieron una fecha, dijeron que mañana venían a ver eso y que iban a mandar hacer el puentecito y nada se ha hecho”.

La Secretaría de Obras Públicas informó que la construcción del canal se encuentra prácticamente concluida, pero hacen falta algunos trabajos de extracción de material y concluir el embovedado, la fecha para terminar los trabajos es indefinida, pues la constructora Azacán cuenta con un plazo para terminar la obra hasta septiembre de 2017.