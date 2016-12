Aire enrarecido en Salamanca y León

Alertan autoridades ambientales a no realizar actividades al aire libre hasta nuevo aviso

Luis Telles/Daniel Vilches

SALAMANCA, Gto.- Después de 13 años que se creó el Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), el Comité Técnico de Contingencias Atmosféricas de este municipio por primera vez decretó la activación de la Contingencia Ambiental Fase 1; la quema de pirotecnia y pastizales elevó los índices de Partículas Menores a 10 micras (PM10) en el municipio. Fase 1 obliga, de acuerdo al ProAire a reunión del Comité de Contingencias.

El deterioro de la calidad del aire, se da también en otros 4 municipios del corredor industrial que miden la calidad del aire en el Sistema de Monitoreo (SIMEG), lo que obliga a poner en acción los protocolos de protección.

La primera del año

El día de ayer, el promedio móvil de PM10 en la estación Nativitas marco 246.11 ug/m3, 24 horas después (sábado) de que se decretó la primera pre-contingencia ambiental por PM10 del año, al detectarse en la misma estación Nativitas un promedio móvil de 157.16 ug/m3.

La recomendación es evitar salir de casa y mantener las ventanas cerradas, no realice actividades al aire libre, acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos, después de que respirar PM10, trae efectos adversos a la salud de la población en general. Se agravan los síntomas en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

No se da información

Salmantinos el día de ayer, después de la desvelada por los festejos de navidad, criticaron por qué no hay fuentes de información más oportunas para evitar salir a la calle y considerar las recomendaciones que se realizan, “no se anuncia, que tenemos mala calidad del aire, lo vemos hasta que sale en los periódicos o en televisión, pero eso es ya un día después de que respiramos los contaminantes que hay en el aire” señaló doña Margarita Zavala quien descansaba en una banca del jardín principal.

“Uno casi no mira las noticias el día de hoy, cómo le están anunciando a la gente, lo desconozco, no hay ningún anunció de ningún tipo y ni modo de no salir, más cuando llegan tus familiares de los Estados Unidos a visitarte y dar gracias al templo”, dijo Felipe Razo Prieto.

“Hay veces que nos damos cuenta, cuándo anuncian, pero a veces también no hacemos caso y esto es porque ya nos damos cuenta un día después, pero también vemos el clima, el ambiente como si estuviera nublado, además cae ceniza en las casas, se nota de inmediato en la ropa y cuando nos enfermamos, pero hoy hay que venir a misa y al no darnos cuenta de lo que ocurre en el aire, pues mayormente”, dijo Adrián Núñez.

De acuerdo al Instituto de Ecología del Estado, la mala calidad del aire en el corredor industrial, también se debe por los efectos del sistema frontal número 17, lo que ocasiona el fenómeno denominado ‘vientos calma’ y descensos importantes de temperaturas.

“Hay que estar alertas”

El director del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Juan Ángel Mejía Gómez, dijo que con la activación de la primer precontingencia por PM10, (compuesta con polvo, humo y cenizas), tanto en Salamanca como en León, la población debe estar atenta a las recomendaciones para protegerse, principalmente niños, adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias, quienes deben evitar horarios prolongados al aire libre.

También invitó a la población a reducir la generación de los contaminantes que afectan la calidad del aire con diferentes acciones como: evitar y denunciar cualquier tipo de quema de basura y lotes baldíos.

También León

LEÓN Gto.- Está Navidad, León amaneció con la primer precontingencia ambiental registrada en su historia.

De acuerdo al Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SIMEG) del Instituto Estatal de Ecología (IEE), dicha eventualidad se activó a las 08:20 de ayer al registrar un incremento de Partículas Menores a Diez Micras (PM10) en la estación CICEG con un promedio móvil de 152.56 µg/m3 (microgramos por métro cúbico) y un promedio horario de 205.27 µg/m3

a las 08:00 horas.

La fase de precontingencia fue advertida por las autoridades en materia ambiental del estado y del Municipio a principios de diciembre. Ellos pronosticaron que por las bajas temperaturas, el parque vehicular y la actividad industrial; además de la quema de esquilmo en zonas agrícolas, fogatas urbanas por las fiestas decembrinas y la pirotecnia, la calidad de aire de León se saldría de su norma, misma que rondaba entre los 58 y 70 microgramos por metro cúbico.

El incremento de estas partículas comenzó a detonarse alrededor de las 21:00 horas del pasado sábado, pues había un aumento de 260 µg/m3 por un tiempo de exposición promedio de 24 horas, sin embargo, las quemas fogatas y quemas nocturnas por el festejo de Navidad, sobre todo en polígonos como Delta, 10 de Mayo, y Cerrito de Jerez, incrementaron durante la madrugada, las partículas PM10 a 305 microgramos.

Precontingencia continuaba

Para las 13:00 horas del mismo domingo, las partículas registradas por la estación CICEG, pese a que ya habían disminuido a 159 µg/m3, León seguía registrando la precontingencia, diferencia de Salamanca que se encontró en la primera fase de Contingencia Ambiental en su estación Nativitas que reportó una concentración en promedio móvil de

PM10 de 246.11 µg/m3.