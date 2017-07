A cuatro días del aguacero que inundó sus casas, ahora están rodeados de animales muertos, basura y aguas negras debido a que las coladeras continúan tapadas

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- A 4 días de que la lluvia inundó sus casas, las situación en la viven los vecinos del fraccionamiento Torremolinos se agrava, pues no sólo no han recibido la ayuda prometida por las autoridades municipales, sino que ahora están rodeados de animales muertos, basura y aguas negras debido a que las coladeras continúan tapadas.

“Recibimos la visita de Aseo Público, pero estuvo solamente unos momentos, vimos que en cuanto desapareció el movimiento (la visita de las autoridades), se fueron (…) nos preocupa que cuando pasa la basura no se lleva los colchones, los libros, había muchos animales muertos flotando en bolsas y no se llevaron ningún animal, los tuvimos que ir a tirar a otro lado”, reclamó Verónica Rivera, habitante de la zona, quien aseguró que las dependencias municipales solo acudieron a realizar la visita “para la foto”, pues desde el momento que se marcharon, no volvieron a escuchar sus peticiones de ayuda.

“No están dando el apoyo al que se comprometieron el licenciado Oscar Ranferi Quintero, Coordinador de Atención Ciudadana y el licenciado Daniel Campos Lango, director general de Desarrollo Social, yo me estoy quedando a dormir con unos familiares, no tengo ni un solo colchón, se supone que son cosas de primera necesidad” refirió el señor Juan Carlos Fuentes, vecino de Circuito Teruel, quien dijo quien agregó:

“Protección Civil se presentó, hizo una encuesta y por medio de un censo ellos iban a apoyar pero desafortunadamente no estamos viendo nada, los únicos que se han presentado son Protección Civil a racionarnos costales de arena. Por parte de Sapal (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) también se comprometieron a venir a hacer el levantamiento de lodo, cosa que no han hecho, tampoco el lavado de las calles para que no estén en estas condiciones insalubres porque son aguas negras, no son aguas de lluvia”.

La señora Noemí Hernández Mayorga, habitante de Circuito Teruel, comentó que en su casa el agua alcanzó los 50 centímetros de altura y perdió sus colchones, lavadora, zapatos, refrigerador y sala. “El jueves nos dijeron que nos iban a dar una ayuda, de hecho tomaron fotos a las casas y vieron los daños que había, pero hasta el momento nada, ni costales no han dado para que ya no se vaya a inundar”, comentó.

Los vecinos se dijeron desesperados por las condiciones insalubres en las que están viviendo y con temor de que se vuelvan a inundar, por lo que pidieron a las autoridades cumplir con la ayuda que les prometieron el jueves pasado.