Afirma edil habría evaluación de personal administrativo en Ayuntamiento

A fin de hacer una reingeniería interna o bien hacer recorte de personal, con lo que se generaría ahorro de 22 mdp, detalló el perredista Julio Ortiz Vázquez

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El edil perredista Julio Ortiz Vázquez manifestó que para generar economías se propone hacer una evaluación al personal administrativo a fin de hacer una reingeniería interna y/o recortar los elementos que no son competentes, con lo que dijo se generaría un ahorro de aproximadamente 22 millones de pesos.

El funcionario explicó que al hacer una reingeniería interna se ubicaría al personal en los puestos idóneos de acuerdo a su perfil, dijo que son cerca de 200 empleados los que no están capacitados y no hacen correctamente sus funciones por lo que de recortar ese tipo de trabajadores de ahí se generaría un ahorro de 22 millones de pesos.

Ortiz comentó que parte de su propuesta para generar economías es el recortar partidas como: viajes, gastos de representación, comisiones, alimentos, entre otros rubros que no se utilizan y que se sabe por qué a fin de año son montos que quedan como excedentes y se propone pasarlos a otras partidas para gastarlo, dijo que de hacer estos ajustes se ahorraría cerca de 5 millones de pesos.

Dijo que de hacer ajustes en la secretaria del ayuntamiento, secretaria particular, reingeniería de personal y ajustes en otras áreas se podrían ahorrar hasta 25 millones de pesos, “la reingeniería nos llevaría a que cada persona haga bien su trabajo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, si no lo termina en ese horario no está capacitada”.

El edil dijo que dentro del personal hay mucha gente que no hace nada, “tendríamos que generar que si vamos a meter a una persona a trabajar en la administración o recomendar y pedir apoyo para que entre pues por lo menos que tenga la capacidad para saber hacerlo”.

Finalmente comentó que esperan que en próximos días el alcalde Edgar Castro Cerrillo les entregue su propuesta de austeridad para saber en que áreas visualiza se puedan hacer recortes para poder programar una reunión con todos los integrantes del Ayuntamiento para exponer ideas que generen economías que ayuden a amortiguar el impacto del pago de 60 millones de pesos al SAT y evitar que el déficit se pase al 2018.