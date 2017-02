Afirma Arena se politizó presidencia de consejo

Alejandro Arena Barroso reiteró su interés por encabezar la presidencia del Consejo del Parque Metropolitano

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Aunque reiteró su interés por encabezar la presidencia del Consejo del Parque Metropolitano, el exregidor del H. Ayuntamiento de León, Alejandro Arena Barroso, dijo que las posibilidades de que esto ocurra son prácticamente nulas, toda vez que el tema se politizó y a pocos días de que se renueve el organismo, no ha recibido ninguna notificación al respecto.

“Desgraciadamente no hay alguna comunicación directa con el Alcalde. Mi intención desde luego era participar en un tema que me apasiona (…) si hubiera una oportunidad yo lo tomaría feliz de la vida, creo que esto también se ha politizado y desgraciadamente eso no ha sido bueno para mí porque disminuye las posibilidades que yo tenía”, comentó.

Arena dijo que buscó ver al alcalde, sin embargo, debido a complicaciones de la agenda del edil no fue posible.