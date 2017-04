Afectan inequidad y operatividad al municipio

Así lo señaló el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, José Gerardo Arrache Murguía

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- La operatividad de la seguridad y la falta de condiciones equitativas para el desarrollo de la ciudadanía han contribuido al problema de criminalidad que día a día se vive en Irapuato, señaló el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, José Gerardo Arrache Murguía.

“Ha habido avances en infraestructura y no ha sido un fracaso, pero no ha dado resultado en la cuestión operativa, tener recursos materiales, financieros y de personal, si no está siendo efectivamente con voluntad su aplicación, consideramos que no ha dado resultados”, dijo José Gerardo Arrache.

Aunque reconoció que la administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez ha enfrentado retos complicados durante este año y medio de gobierno, tanto problemas económicos como de violencia que afectan a todo el país, consideró que los avances son pocos.

“Estamos en un doble discurso de los proyectos y los planes y la ciudadanía está viviendo épocas verdaderamente angustiantes en cuanto a la cuestión de seguridad y responsabilidad a algún funcionario tienen la obligación frente de la ciudadanía”.

José Arranche comentó que las quejas siguen siendo las mismas: que la autoridad es inerte e ineficiente en el respeto de la justicia, pues en Irapuato sigue presente la impunidad y está regresando a formar parte de las 50 ciudades más peligrosas del país.

A la par de la inversión en infraestructura consideró que se debe buscar reducir la división de los que tienen mucho y los que no tienen nada, que también influye en la generación de la criminalidad.

“No se dan las condiciones de un desarrollo equitativo en Irapuato y esto es un génesis”, dijo José Gerardo Arrache, líder municipal del PRI.