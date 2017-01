Advierte sector panadero que no resistirá el incremento a combustibles

“Es imposible no subir el precio de un producto que por los costos, al momento de elaborarlo ya no te da una utilidad”, sentenció Óscar Raúl Arias, presidente de la Canainpa

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- El sector panadero de la entidad no resistirá el nuevo incremento a los combustibles que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta implementar este mes, pues es imposible absorber el costo o volver a subir el precio del pan dulce y bolillo, señaló Oscar Raúl Arias Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), quien reconoció que de consumarse un aumento importante en el precio de la gasolina, podrían perderse empleos.

“Es imposible no subir el precio de un producto que por los costos, al momento de elaborarlo ya no te da una utilidad, y más que la utilidad es cuidar mucho los empleos, que tengamos empleos bien establecidos y sueldos bien pagados. Es importante cuidar la parte del empleo porque si no las panaderías empiezan a tener desempleo, empieza a generarse un círculo vicioso”, señaló Arias Márquez.

Dijo que aunque la gente ha recibido bien al aumento promedio de 50 centavos que se ha implementado en la mayoría de las panaderías desde hace algunas semanas, no sería viable trasladar este incremento al consumidor final, pues es muy pronto para hacer un nuevo ajuste al precio.

“Sabemos que a nivel nacional se han aumentado las cosas, entonces la gente está consciente de que realmente tiene que aumentar el producto, ha sido una aceptación muy buena porque no se aumentó de más, fueron equilibrados los aumentos. -Un nuevo aumento a la gasolina- nos pega porque es muy difícil que volvamos a subir los precios del pan ahorita, porque tenemos que cuidar nuestra clientela”, comentó.

En ese sentido, recordó que al incremento al costo del combustible y el gas LP, se suman las alzas en insumos como chocolate, grasas vegetales y harina, que en promedio ya son 30% más caros que al inicio del año anterior, golpeando de esta forma significativamente a la industria.

El líder de la Canainpa dijo confiar en el trabajo de los legisladores que a nivel nacional buscan impedir el nuevo aumento al costo del combustible, así como en la estrategia que se implemente a nivel federal para que de concretarse el aumento, se dé de manera bien estructurada e impacte lo menos posible a los bolsillos de industriales y consumidores.

Finalmente resaltó que los incrementos no se han hecho en proporción al aumento del precio de los insumos, lo que ha permitido mantener bajo el precio del pan y bolillo en Guanajuato (en promedio 2.5 pesos el bolillo y 4 pesos el pan), en comparación con otras entidades.