Aduana amenazante

Esta noche, León visita a un Morelia desesperado por librar el descenso

SUN

MORELIA, Mich.- Monarcas sabe que el destino está en sus manos. Seguir sumando es su garantía de salvación. Sin embargo, esta noche reciben a un León con ganas de encaminarse a una sorpresiva calificación a la ‘fiesta’.

Duelo de la Jornada 14 al que los Esmeraldas llegan motivados luego de tres partidos sin conocer la derrota. Los Panzas Verdes cuentan sus posibilidades de Liguilla ‘con los dedos’ pero saben que, si quieren lograr la hazaña, sólo los tres puntos sirven.

El cuadro leonés suma sólo 13 unidades, así que, en caso de ganar las cuatro fechas restantes del Clausura 2017, llegaría a 25. Todavía no está muerto. Sin embargo, su rival de hoy, Morelia, tiene la mira puesta en las finales y, más importante, en mantenerse en el máximo circuito. Son impredecibles. Son una amenaza.

El cuadro michoacano, en el sitio 10 con 18 unidades, llega con la conciencia de que cada punto les da mayores posibilidades de seguir en Primera División. El cuadro dirigido por Roberto Hernández es sitio 16 en la tabla de cocientes, por encima de Jaguares de Chiapas y Tiburones Rojos.

Por ello, los pupilos de Javier Torrente saben que la aduana no será nada sencilla, y que el cuadro purépecha buscará frenar su repunte tras dejar el infame sótano.

