Acusan textileros que el estado no los apoya

Luis Telles

MOROLEÓN, Gto.- La industria textil y de la confección de la zona sur del estado, sigue siendo la más importantes de todo el país, a pesar del nulo apoyo del gobierno del estado, aseguran textileros.

Los pocos fabricantes que quedan y los que se han convertido en importadores de ropa, siguen luchando solos, con sus propios recursos. Los empresarios exintegrantes del Grupo Textil Guanajuato, señalaron que la desaparición del GTG y de las Expo Textil Primavera-Verano, Otoño-Invierno y la Proveeduría, son un claro ejemplo.

Coincidieron en que parece que al gobernador Miguel Márquez no le interesa la industria textil, que los únicos que le interesan son los japoneses, “a Moroleón no vino a la puesta de la primera piedra de lo que será el Centro Textil Metropolitano, que albergará 360 tiendas de ropa y ni le ha aportado recursos al proyecto”.

Dijeron que lo único bueno que les ha ocurrido en este 2016 fueron las últimas seis semanas en las cuales tuvieron buenas ventas.

“Se fue el secretario de Desarrollo Económico, López Santillana, quien sí volteaba a ver al sector”.

Por ello aprovechar los programas federales en donde los apoyan con el 50% para seguir transformando tu empresa, porque del gobierno estatal.

Dijeron que, expusieron el proyecto al actual secretario de Desarrollo Económico Sustentable, para reactivar la principal Expo Textil, la Otoño-Invierno, y la respuesta fue negativa, “no quisieron aportar ni un solo peso, la Expo Proveeduría se hizo gracias a una empresa China, con el representante en México, pusieron el 90% de los recursos para que se llevara a cabo”.

OPINA.

“Todo el sector textil y de la confección estamos trabajando como siempre lo hemos hecho, con nuestros recursos propios, pidiéndoles a los bancos prestado, nosotros no estamos esperanzados a que venga la Secretaría de Desarrollo Económico a resolver las cosas, porque además no hay ningún apoyo, no ha habido nada de apoyo de la Secretaría, ni para los de Moroleón ni para los de Uriangato”, subrayó uno de los empresario.

Empresarios del sector textil y de la confección.