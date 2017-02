Acusaciones son con miras al proceso electoral 2018: Landeros

El legislador dijo desconocer las grabaciones presentadas por el medio de televisión local y sólo lo que se comenta en la prensa

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Dese la tribuna del Congreso del Estado en la sesión de ayer, el único diputado local de Morena, David Alejandro Landeros, aseguró que no ha desviado recursos públicos y que las acusaciones en este sentido en su contra lo hacen con miras a la elección de 2018. Pero no aclaró nada de lo que se le imputa.

“Tengo la conciencia tranquila, y lo hago apegado a principios, conducirme con rectitud. Tengo la certeza de que no se me acusa por desviación de dinero, sino por mi rectitud” David Alejandro Landeros, Diputado local de Morena

El legislador dijo desconocer las grabaciones presentadas por el medio de televisión local y sólo lo que se comenta en la prensa; en las grabaciones él discute con dos personas más sobre que sus asesores legislativos, sobre todo Alejandro Bustos, están disponiendo del dinero de la diputación.

“Hoy sólo diré que no he violado la ley, que no he actuado en contra de la justicia, nunca he usado recursos públicos para otro fin que los estrictamente señalados en los lineamientos. Por el contrario, a veces he tenido que darle a la gente de escasos recursos. Existe constancia en este Congreso que he sido el diputado que más ha devuelto dinero. Es más, los invito a mi casa para verificar que sigo viviendo en las mismas condiciones que vivía antes”.

Landeros argumentó que se le ataca ante la proximidad de la elección de 2018, que quienes lo difaman y calumnian y acusan “son los que se creen amos y señores de Guanajuato, son los que en verdad dominan y mandan en el estado, son los que tienen la ideología de privatizar las ganancias y de socializar las partidas, son los que quieren perpetuar la corrupción, el nepotismo y el compadrazgo y la impunidad, que son sus señas de identidad”.

Por eso, dijo el diputado, éstos utilizan a los medios de comunicación en su contra.

No quería dar explicaciones

Un par de horas antes, en entrevista con los medios, el diputado de Morena se negó a dar explicaciones a los medios sobre el audio publicado el martes.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, respondió que en esos momentos no podía dar una declaración “porque tengo cosas más importantes qué hacer” y ofreció que daría una conferencia de prensa mañana.

No quiso aclarar el caso a pesar de que los reporteros preguntaron de manera insistente. Repetía su misma respuesta.

-Las acusaciones están aquí, usted está aquí, ¿qué tiene que decir a esto?, se le preguntó.

“A que no tengamos miedo. No tenga miedo, denuncie, párese en esta tribuna y denuncie ante el Ministerio Público, porque si esa es la esperanza de México, ¿qué nos espera?” Juan Carlos Muñoz Márquez, Diputado local del PAN

-Nada, respondió.

-¿Son ciertas las acusaciones de que sus asesores se están robando el dinero?

-En su momento se los voy a decir.

David Alejandro Landeros sólo comentó: “yo no sabía de esto porque estaba desarticulado mi celular”. Y afirmó que “no es cierto” que él haya dicho que Ernesto Prieto, dirigente estatal de Morena, le pidió la renuncia, como claramente se escucha de su voz en el audio.

“Tenga valor diputado”: Juan Carlos Muñoz

Antes de su intervención en la sesión legislativa de ayer, el diputado panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, subió a la tribuna para invitar al diputado Landeros a que denuncie este hecho ante el Ministerio Público para esclarecer el asunto señalado.

“Diputado David Alejandro Landeros, hace unos meses usted hizo uso de esta tribuna y dijo tener el valor de denunciar a unas supuestas personas que estaban como aviadores y en esa ocasión Morena mintió, señaló a personas, y después reconoció que se había equivocado”.

“Hoy le pido que tenga el valor de denunciar, que tenga el valor de si hay algún acto de corrupción al interior de Morena, que se dice la esperanza de México”.

El legislador panista agregó que las acusaciones contra David Alejandro Landeros ameritan una respuesta contundente para garantizar que los recursos de todos los guanajuatenses se usen con transparencia.