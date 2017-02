Cargan combustible y se niegan a cubrir IEPS; la Policía no los detiene

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- En un intento por frenar los robos de gasolina por parte de supuestos activistas, las franquicias de gasolineras ‘Don Justo’ optaron por cobrar al cliente antes de despachar el combustible: de esta manera pretenden evitar que se vayan sin pagar el total.

Y es que desde el ‘gasolinazo’, grupos de hasta 20 personas irrumpen en las estaciones de servicio, cargan combustible y después se rehúsan a pagar el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel. Se coordinan a través de grupos de Whatsapp, y advierten que acudirán a las tiendas WalMart para aplicar el mismo esquema con la canasta básica.

Esta práctica de ‘resistencia civil’ se realiza en varios estados del País. Los inconformes documentan sus actividades en videos que comparten en sus redes sociales, e invitan a los cibernautas a seguir su ejemplo ya que con esta medida, aseguran, el gobierno se verá forzado a reducir el precio de los combustibles.

Este fenómeno obligó a los encargados de las gasolineras a tomar medidas de protección, como pedir a sus clientes que paguen por anticipado, tal como ocurre en la sucursal ubicada en el cruce del bulevar Juan Alonso de Torres e Hidalgo, que ya fue atacada en más de cinco ocasiones por este tipo de bandas.

“EXIGIMOS QUE LOS DETENGAN”

Mayra Vázquez, auxiliar administrativo, aseguró que durante uno de los robos el personal de la gasolinera llamó a la Policía para pedir su intervención; sin embargo, cuando llegaron los oficiales sólo vigilaron que no hubiera un altercado mayor, pero no los obligaron a pagar.

“Llamamos a los policías y parece que les tienen miedo, ¡sólo se les quedan viendo y eso no puede ser! Exigimos que los detengan porque esto es un robo, la gasolina a nosotros nos cuesta y son pérdidas directas”.

“A nosotros quién nos defiende si la autoridad se queda sin hacer nada. Eso no es justo, por eso estamos tomando estas medidas del cobro anticipado y han venido funcionado pero necesitamos la certeza de seguridad”.

Esa sucursal ha sufrido pérdidas de más de cinco mil pesos, sólo por el combustible que no pagan; no obstante las afectaciones son mayores porque cuando llegan estos grupos detienen la bomba y no despachan gasolina.

Desde hace 11 días, personal de la gasolinera colocó letreros en las bombas despachadoras con la leyenda “Aviso Importante; por políticas de la empresa, a causa de los robos suscitados, se les informa a nuestros clientes que se cobrará antes de que se despache el combustible”.

“Vienen en grupo, saben que solos no les conviene venir porque se ponen agresivos y a insultarnos sin que nosotros les hagamos algo, pero violencia genera más violencia, ellos llegan y se amparan con un artículo y argumentando que en Coahuila ya ganaron casos para que se reduzca el costo con estas acciones, a nosotros no nos han informado, así que nos regimos por los costos que nos establecen en la franquicia”, añadió.

Reconoció que ya se tienen identificadas a las personas que se organizan para realizar este tipo de actos, por lo que procederán a interponer una denuncia ante la autoridad.