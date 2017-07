Acerca el Inaeba educación a casi nueve mil guanajuatenses

Jóvenes de entre 15 y 21 años reciben los servicios educativos de primaria y secundaria

Redacción

GUANAJUATO, Gto.- Actualmente, un total de 8 mil 609 guanajuatenses de entre 15 y 21 años de edad, reciben los servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria, que ofrece el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba).

De ellos, 946 tienen 15 años cumplidos, de los cuales 494 son mujeres y 452 son hombres.

El 69.77 por ciento de este grupo de adolescentes de 15 años registrados en Inaeba, se encuentra estudiando la secundaria; el 27.48 por ciento realiza la primaria; y el 2.74 por ciento, está aprendiendo a leer y escribir.

En su momento, Déborah López Martínez, encontró en el Instituto, la oportunidad de terminar su secundaria a los 15 años, para luego realizar la preparatoria, y ahora a sus 21 años de edad, se encuentra estudiando la Licenciatura en Derecho en la Universidad De la Salle Bajío.

Se dice agradecida con el Inaeba desde que recibió su certificado, ya que no sólo se hizo acreedora a un documento oficial, sino que esta oportunidad le abrió las puertas para continuar sus estudios.

A los 13 años de edad, Déborah se vio obligada a abandonar la secundaria. A los 14, se enteró de cómo a través de módulos de estudio de Inaeba (que es la estructura del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo con el que trabaja el Instituto), podía completar su preparación y presentar un examen para obtener su certificado.

“Al principio éramos puros chavitos, no había gente grande entre los que estábamos haciendo primaria y secundaria (…) y cuando voy a mi examen éramos unas 40 personas y grandes sólo como tres.

“A mí me decía mi mamá: te vas a meter a estudiar con puros viejitos y le dije que no, pues no es un tema de grandes, es de quien quiera terminar sus estudios y quiera salir adelante”, recordó Déborah.

Su próxima meta es viajar al extranjero con apoyo de un financiamiento educativo.

Confía que cada vez más niñas y jovencitas en rezago educativo, se acerquen a Inaeba, logren sus objetivos y cumplan sus sueños de tener un futuro mejor.

“Estaría padrísimo que conocieran el tema, es interesante que se preparen y se capaciten, y puedan aprender algo más”, concluyó.