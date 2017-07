Acepta alcalde que síndico Antonio Carrillo se encargue de Hacienda

Así lo dio a conocer el munícipe luego de que el primer sindico Ramón Izaguirre Ojeda le pidió que lo relevara de los temas fiscales

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde Edgar Castro Cerrillo aceptó que los asuntos de Hacienda los lleve en su totalidad el síndico Marco Antonio Carrillo Contreras quien se encarga de Hacienda Pública en el ayuntamiento.

Lo anterior lo dio a conocer el munícipe luego de que el primer sindico Ramón Izaguirre Ojeda le pidió que lo relevara de los temas fiscales, esto a raíz del conflicto que se generó por que a decir de Izaguirre Oficialía Mayor y Tesorería responsables de realizar los informes de nómina y reportarlos a hacienda no lo estaban haciendo correctamente y los entregaron incompletos.

Otra razón para que Izaguirre Ojeda solicitará no llevar más los temas de Hacienda es que el Ayuntamiento llegaba a cuerdos para que se realizara el trabajo adecuadamente y dichas áreas no las atendían, por ello el sindico dijo que no tenía caso seguir proponiendo si al final no se hacen las cosas bien.

Por su parte Edgar Castro Cerrillo comentó que habló ampliamente sobre el tema con Izaguirre, incluso le pidió reconsiderar la postura y que siguiera al frente del asunto hacendario ya que fue él quien identificó el adeudo con el SAT, pero que respeta su decisión de hacerse a un lado en temas tributarios y que se haga cargo Marco Carrillo.

“Hay una buena comunicación entre el síndico y su servidor, mediante un dialogo en lo personal le pedí que siguiera al frente de este tema y más porque en su momento él fue el que suscribió reconociendo los adeudos del SAT y quien mejor que él para darle seguimiento al tema”.

El primer edil capitalino explicó que Ramón Izaguirre sigue estando al frete de los temas legales y que simplemente le pidió tener el apoyo de Marco Carrillo, que es el encargado de Hacienda Pública y corresponsable en el tema hacendario, “esto no quiere decir que Izaguirre ya no quiera ser representante legal, simplemente en específico para el tema del SAT que se está llevando a cabo él comentó que Marco Carrillo por las facultades que tiene en materia hacendaria sea el que dé seguimiento a los temas fiscales”.

Edgar Castro mencionó que para evitar que se repita algún conflicto con hacienda ha solicitado a la tesorera Irma Mandujano, como al Oficial Mayor Ozcar Narváez que tengan los acercamientos correspondientes con el SAT para llevar un orden correcto de las finanzas y que no se repita una situación similar como la que se acaba de librar con el pago de más de 60 millones de pesos.