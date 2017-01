Abusan taxis en la Feria de León

Con un “no nos sale”, los trabajadores del volante cobran más de un 100%

Karina Urbina / Lourdes Vázquez

LEÓN, Gto.- Las tarifas que el Instituto de Movilidad fijó para los taxis que presten sus servicios en las inmediaciones de la feria son ignoradas por los ruleteros, quienes incluso se ríen cuando se les pide que se ajusten a los montos establecidos por la autoridad estatal.

A través de un sondeo con taxistas de distintas agrupaciones, correo corroboró que las tarifas que fijan para los traslados están muy por encima de las establecidas previo al arranque de la Feria de León, llegando a cobrar más del 100% de lo autorizado.

Al solicitar un traslado a un taxi de la Línea Dorada, con número de identificación LLE0818 desde la feria con destino a Malagana, el conductor señaló que cobraría 160 pesos, pese a que esta comunidad se localiza en la ‘zona 6’ de la ciudad y de acuerdo al Instituto de Movilidad el monto a cobrar debe ser de 85 pesos.

Del mismo lugar y hacia el mismo destino, el taxi LE3226 del sitio Álvaro Obregón marcó un cobro de 200 pesos; tras regatear y hacer alusión a las tarifas marcadas por el gobierno, el taxista dijo que podía cobrar 150 pesos, pero no menos, pues entre risas aseguró: “no nos sale”.

Un taxi libre, el LLE3777 dijo que la feria a Gran Jardín cobraba 90 pesos y al mencionarle que la tarifa del Instituto de Movilidad señala un costo de 75 pesos, indicó que podía bajarse hasta 80 pesos pero no menos “es a la orilla de la ciudad, es que sí está retirado”, se disculpó. El taxi LE0417, del sitio Obrero Mundial pidió un pago de 80 pesos de la feria a la colonia Las Huertas ubicada en la zona cuatro y para la que la tarifa debe ser de 65 pesos.

Rayte cobra como taxi tradicional

Por su parte, la empresa Rayte tiene permisos para operar como taxi ejecutivo, pero opera y cobra como lo están haciendo los taxis convencionales; por un traslado de la feria al centro comercial Altacia dijo cobrar 80 pesos, mientras que Uber estableció un cobro de 45 pesos el mismo día y a la misma hora; para esta zona de la ciudad, el Instituto de Movilidad fijó un cobro de 45 pesos.

Se duplica demanda de Uber

Quienes se han visto favorecidos con un incremento del 50% en la demanda de sus servicios son los socios de Uber, señaló el presidente de la Asociación de Movilidad Alterna, Emmanuel Delgado, quien comentó que pese a ello prácticamente no se ha implementado la tarifa dinámica y los cobros han sido muy similares e incluso menores a los que fijó la autoridad para los taxis ‘verdes’.

Pero no hay sanciones

Respecto a las tarifas, señaló que se tienen un total de 230 solicitudes de información por parte de los usuarios y ninguna infracción por este motivo. Por otro lado, la empresa de taxis ejecutivos Rayte, solicitó al patronato de la Feria de León el permiso para promocionar sus servicios desde ese punto pero no para ofrecer el traslado a los usuarios, de ser así estaría incurriendo en la ilegalidad. Así lo señaló el director del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, Juan Carlos Martínez Hernández, quien admitió que hasta el momento no se tiene detectado que dicha empresa esté ofreciendo los servicios de traslado como taxi tradicional y no esté haciendo uso de su plataforma digital. Esto pese a que los responsables de la operatividad niegan la existencia de la plataforma y canalizan los usuarios a través de llamadas telefónicas, según lo constató correo. A decir de Martínez Hernández, los supervisores no pueden ingresar al espacio de la Feria de León, por lo que las supervisiones las realizan desde la periferia desde el pasado viernes. Además, informó que derivado de los operativos realizados desde el viernes pasado, se han sancionado a siete vehículos, de los cuales, cuatro son del servicio de taxi ejecutivo por no contar con el permiso correspondiente para ello.