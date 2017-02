Absorbe ‘Impulso’ apoyo para la seguridad: SSP

Cabeza de Vaca afirma que recortes a Fortaseg, Foseg y la extinción del Pronapred sí afectan

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- Ante la desaparición del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y el recorte presupuestal a los fondos federales de los programas Fortaseg y Foseg, será el estado quien sostenga los apoyos en materia de seguridad pública para los 46 municipios, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.

El funcionario estatal recordó que en 2016 los municipios de Celaya, León, Guanajuato y San Luis de la Paz, recibieron en conjunto 100 millones de pesos del Pronapred para polígonos de atención prioritaria en materia de violencia y delito.

Por ello, ante la desaparición del programa luego de que no fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), Cabeza de Vaca afirmó que será el estado con las acciones del programa ‘Impulso Social’, quien atienda estos cuatro polígonos incluidos en las 339 ‘Zonas Impulso’ instalados en la entidad.

“Seguiremos apoyando de acuerdo con la posibilidad financiera del estado, por supuesto que va a afectar, sin embargo, los programas estatales siguen su curso, tenemos polígonos de atención en los 46 municipios y se seguirán atendiendo, reforzado con la parte de Desarrollo Social”.

En cuanto al programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg) que sólo atiende 21 municipios de la entidad, el secretario de Seguridad Pública estatal señaló que no se ha precisado el monto del recorte.

Y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Foseg), aseguró que el 20% de estos recursos se destinan en apoyo para los municipios no beneficiados con el Fortaseg. No obstante, el funcionario estatal llamó a los gobiernos municipales a priorizar en sus presupuestos fondos no sólo para programas operativos sino también para programas preventivos.

El programa ‘Impulso Social’ de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), está orientado a fortalecer el tejido social, combatir la pobreza, ampliar los beneficios del desarrollo económico a todos los rincones de la entidad e involucrar a las empresas y a la sociedad organizada en el desarrollo de las comunidades.

Los montos

Por medio de un comunicado de prensa, el pasado 25 de enero la Secretaría de Gobierno, a cargo de Antonio Salvador García López, reveló que para este 2017 el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg) beneficia a 21 municipios con un recurso de 296 millones 654 mil 995 pesos.