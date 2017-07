Abren Casa del Migrante en León

Estará en funcionamiento el próximo año para atender a mujeres y hombres centroamericanos que van de paso por nuestro país

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- El Instituto del Migrante Guanajuatense abrirá el próximo año una Casa del Migrante en León para atender a centroamericanos que van de paso por nuestro país.

Así los señaló Jorge Navarrete Olalde, presidente de la Casa Guanajuato Cleburne, quien dijo se encuentra trabajando en el proyecto en conjunto con Susana Guerra Vallejo, Directora General del Instituto del Migrante Guanajuatense y ya se definió que la Casa será coordinada por Silvia Gutiérrez.

“Nos interesa darles un poquito de aliento a estas personas que vienen de tan lejos y nadie más que una persona como yo que dejé mi pueblo, mi tierra, sin saber el inglés, sin saber a qué iba ni a dónde iba llegar –sabe lo que significa-; es una cosa fea, es una odisea tremenda, pero el instinto de superación no nos deja rendirnos, es por eso que yo sí esto interesado en trabajar en esta casa del migrante para ayudarlos”, comentó.

En entrevista, dijo que actualmente ya se apoya a los migrantes centroamericanos desde la Casa del Migrante que se ubica en Irapuato, sin embargo, es necesario ampliar el apoyo, pues las condiciones en las que viajan y los maltratos que sufren son muy similares a las que sufren los mexicanos en Estados Unidos.

“Vienen con aquel ánimo y hay muchas veces que desde Chiapas ya no traen ni un cinco, pero siguen caminando con hambre, con la suela de los tenis ya despegada, con frío y sin chamarra, eso no es humano, hay que protegerlos y en eso vamos a trabajar. No los vamos a cuidar para que se queden, pero sí echarles una manita. No podemos arreglar tampoco el mundo, pero sí ayudarlos para que sigan su camino”, comentó.

Finalmente, Navarrete Olalde dijo confiar en que más allá del apoyo gubernamental, habrá gente dispuesta a sumarse al proyecto para mejorar las condiciones actuales de los migrantes. “Creo que sí hay voluntad de mucha gente, a México no se le ha acabado la voluntad, la corazonada de ayudar; somos muy hospitalarios y tenemos mucha gente que puede ayudar en esto”.