Abandonada, Deportiva de Santa Ana Pacueco

Es difícil el acceso para los habitantes por lo que no tiene gran afluencia

Manuel Arriaga

PÉNJAMO, Gto.-La unidad deportiva en la comunidad Santa Ana Pacueco, ha sufrido el saqueo y hasta el robo de algunos accesorios, sólo uno de los sanitarios funciona, está alejada del núcleo de población y para llegar ahí los usuarios se exponen a robos y asaltos.

De hecho, es más concurrida por habitantes de Michoacán que del estado de Guanajuato.

La unidad es una obra que ha recibido la inyección de recursos públicos por más de 11 millones de pesos en las dos últimas administraciones municipales. La obra fue realizada en la administración del expresidente municipal panista Eduardo Luna Elizarrarás en 2011 y con una inversión de 6 millones de pesos.

Durante la administración 2012-2015 que encabezó el priista Jacobo Manríquez Romero recibió la inyección de otros 5.7 millones de pesos para la ampliación, así como la colocación de mobiliario para que funcionara un gimnasio al aire libre. Además, es el único centro deportivo en Pénjamo que cuenta con aparatos especialmente diseñados para que puedan ejercitarse personas que sufren de alguna discapacidad física.

Sin embargo, y pese a las inversiones millonarias aplicadas en este centro para la práctica de deportes, el sitio comienza a deteriorarse a consecuencia de la falta de cuidados. Algunas lámparas están dañadas, la red de boleibol está rota, faltan algunas letras de aluminio que fueron colocadas en el muro interior con el nombre de la unidad deportiva y apenas uno de los dos módulos sanitarios funcionan, mismos que tiene varios cristales rotos.

Los aparatos que conforman el gimnasio al aire libre están prácticamente nuevos, las telarañas formadas en estos equipos demuestran que no son usados por las pocas personas que visitan el lugar, habitantes de la comunidad Santa Ana Pacueco no lo frecuentan ya que es inaccesible para ir a pie “no hay alumbrado en el margen del río por donde debemos caminar más de un kilómetro, tampoco hay seguridad, no vamos ahí porque es un sitio nada funcional para Santa Ana, lo visitan más personas de la colonia ciudad del Sol de La Piedad Michoacán, está más cerca de ellos”, aseguró Guadalupe Almanza Bravo, ama de casa de 47 años de edad quien prefiere ir a correr al campo de futbol donde no existe ningún tipo de infraestructura deportiva.

El centro, además, tiene en su interior un montículo de botellas de plástico usadas, los usuarios aseguraron que el velador utiliza las instalaciones para almacenar productos reciclables que puede comercializar. Sobre este centro se buscó la opinión del delegado municipal en Santa Ana Pacueco pero el edificio administrativo del gobierno municipal ubicado en la localidad se encontraba cerrado.